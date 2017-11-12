Разрыв отношений пошел на пользу Джоли и Питту, - друг актера

С момента разрыва отношений между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом прошло уже больше года, а поклонники до сих пор переживают из-за этого, однако друзья звездной пары уверяют – развод пошел актерам только на пользу, поскольку они не чувствовали себя счастливыми в этом браке.
Как информирует replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, один из друзей Питта рассказал, что жизнь актеров была похожа на ад, когда они были вместе. «Их брак был обречен с самого начала, Анджелина устраивала слишком много драм. У них кроме секса ничего и не было, вместе они оставались лишь ради детей. Она игнорировала мужа и занималась только детьми, так что они делали друг друга несчастными. Этот брак был ужасен», - заявил знакомый Питта.
Многие источники уже неоднократно говорили о том, что Питту было очень тяжело с Джоли, которая слишком требовательна к мужчинам, находящимся рядом с ней. Некоторые знакомые не исключают, что сейчас Питт переживает вторую молодость – по слухам, у него завязался роман с Эллой Пернелл, партнершей по фильму, которая на тридцать лет моложе Брэда.