Фанаты шокированы изменениями, произошедшими с внешностью Бандераса

Поклонники Антонио Бандераса, голливудского секс-символа девяностых, были шокированы свежими снимками любимого актера, опубликованными в сети. Как сообщает replyua.net, в течение нескольких месяцев Бандерас практически не появлялся на публике. В марте этого года у него случился еще один сердечный приступ, подкосивший здоровье.
Сейчас Бандерас находится в Испании, и папарацци «подкараулили» актера на балконе его дома, сделав несколько снимков. Бандерас очень сильно похудел, выглядит больным, но самое главное, как отметили поклонники, он лишился своей роскошной шевелюры, которая была предметом его гордости около двадцати лет назад. Многие фанаты запомнили артиста в образе мачо с длинными волосами – таким он предстал в самых известных фильмах, где он исполнял главные роли. Многие фанаты прокомментировали снимки, подчеркнув, что теперь Бандерас похож на серийного убийцу, а не на секс-символа.
Однако некоторым поклонникам пришелся по душе новый образ актера. Впрочем, западные таблоиды написали, что не исключено, что волос Бандерас лишился намеренно. Поговаривают, что знаменитость пробуется на роль художника Пабло Пикассо в художественно-документальной картине.