валюта
СпецтемаБлогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями

Фанаты шокированы изменениями, произошедшими с внешностью Бандераса

Фанаты шокированы изменениями, произошедшими с внешностью Бандераса
Поклонники Антонио Бандераса, голливудского секс-символа девяностых, были шокированы свежими снимками любимого актера, опубликованными в сети. Как сообщает replyua.net, в течение нескольких месяцев Бандерас практически не появлялся на публике. В марте этого года у него случился еще один сердечный приступ, подкосивший здоровье.

Сейчас Бандерас находится в Испании, и папарацци «подкараулили» актера на балконе его дома, сделав несколько снимков. Бандерас очень сильно похудел, выглядит больным, но самое главное, как отметили поклонники, он лишился своей роскошной шевелюры, которая была предметом его гордости около двадцати лет назад. Многие фанаты запомнили артиста в образе мачо с длинными волосами – таким он предстал в самых известных фильмах, где он исполнял главные роли. Многие фанаты прокомментировали снимки, подчеркнув, что теперь Бандерас похож на серийного убийцу, а не на секс-символа.

Однако некоторым поклонникам пришелся по душе новый образ актера. Впрочем, западные таблоиды написали, что не исключено, что волос Бандерас лишился намеренно. Поговаривают, что знаменитость пробуется на роль художника Пабло Пикассо в художественно-документальной картине.

Фанаты шокированы изменениями, произошедшими с внешностью Бандераса
Фанаты шокированы изменениями, произошедшими с внешностью Бандераса
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Царёв рассказал о причинах убийства Окуевой

Срочно: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду
Важное за сутки
01 ноя 2017
6133

Нусс: если подтвердим свой выбор в 2019-ом, то границы мировых держав для Украины и украинцев уже к 2025-му будут открыты

Если украинцев, не угораздит сделать роковую ошибку в 2019 году, и мы подтвердим вотум национального доверия президенту и Верховному Главнокомандующему ВСУ, с такими шагами, которые предпринимает наш

01 ноя 2017
4948

Ненавидящая Запад соратница Януковича выдала дочь замуж за американца

Экс-регионалка, ближайшая соратница беглого президента Украины Януковича Елена Бондаренко, которая делает все возможное для того, чтобы оставить Украину в ярме России, пишет про «проамериканскую

01 ноя 2017
4766

Нусс: це – промовиста відповідь тим, хто сумнівається в ефективності нашого основного дипломата

Як наголошує політичний оглядач Павло Нусс, практично щотижня з’являється черговий експерт, який розповідає про те, що Україну «злили», що в Європі «втомились» від нашої держави, а Владислав Сурков

Последние новости

Березовець: від рішення Вищого спеціалізованого суду України залежить чи буде наша країна на замку

Прогноз погоды: в Украине начинается потепление, но с сильными дождями

Хакеры из РФ пытались получить компромат на Порошенко и ряд украинских политиков

Подписан важный меморандум между Канадой и Украиной

В Польше при загадочных обстоятельствах убили украинца

Блогер: мы с вами становимся свидетелями драки между прокурорскими и набушниками

Нацбанк сообщил об угрозах для национальной валюты

На Чернобыльской АЭС появится новое хранилище радиоактивных отходов

Трамп требует смертной казни для террориста из Нью-Йорка

Трамп требует смертной казни для нью-йоркского террориста

Евродепутат пояснила, чем Украина отличается от других стран

Для эксперимента: Зайцеву доставили на место резонансного ДТП в Харькове

Фанаты шокированы изменениями, произошедшими с внешностью Бандераса

Бабченко: россияне упорно закрывают глаза на происходящее и все делают вид, что у них еще существует какая-то страна

Политолог: «Если Трампу объявят импичмент, это будет очень выгодно Украине»

Американский сенатор назвал российское руководство «фашистским»

Ученые: на Землю падал астероид, полностью изменивший климат

Сильный удар по Кремлю: США объявили «войну» тем, кто помогает Кремлю обходить санкции

Журналист: «Собчак послала соседям России недвусмысленный сигнал»

Сын Авакова не будет носить электронный браслет: названа причина

 Новости за день