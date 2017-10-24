Сумская: «Меня домогался режиссер. Эти случаи не единичны»

Ольга Сумская, одна из самых красивых актрис Украины, призналась в том, что неоднократно сталкивалась с сексуальными домогательствами. Как сообщает replyua.net, со ссылкой на ТСН, актриса отметила, что один из украинских режиссеров приставал к ней (имени режиссера Сумская не упомянула), и ей пришлось потерять из-за домогательств хорошую роль.
«Нам есть что вспомнить, есть огромный опыт в общении с режиссерами, с продюсерами. И были такие истории, когда, скажем, я была фактически утверждена на одну из замечательных ролей. Мне было тогда 25-26 лет. И пошли домогательства от режиссера: и так, и сяк. Он пригласил меня в ресторан, были разговоры, он рассказывал мне о роли. И потом начались тактильные контакты. Подкат, как говорят у нас женщин. Я поняла, что здесь ничего не будет, потому что я вообще против таких», - рассказала Сумская.
По ее словам, если человек – профессионал, он должен уважительно к себе относиться, а режиссеры, уважающие себя, должны видеть в ней актрису. Сумская отметила, что после отказа режиссеру он сразу лишил ее роли, хотя ранее актрису на эту роль уже утвердили. Позже этот режиссер делал все возможное, чтобы она не участвовала в других проектах.