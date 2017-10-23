Керри сделал громкое заявление о своей бывшей девушке, покончившей жизнь самоубийством

Родители Катрионы Уайт, бывшей девушки Джима Керри, которая покончила жизнь самоубийством в 2015 году, продолжают обвинять актера в смерти дочери.
Как передает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, родители покойной утверждают, что Керри заразил Катриону венерическим заболеванием, а также подтолкнул подругу к самоубийству, поскольку поставлял ей сильнодействующие препараты. Сам Керри выступил с заявлением о том, что родители Уайт обманывают всех, и они подделали результаты анализов на венерическое заболевание. Артист молчать не стал и подал встречный иск, в котором обвинил родителей Катрионы в жадности и желании нажиться на ее смерти.
Более того, в откровенном интервью голливудский актер рассказал, что, когда познакомился с Катрионой, у нее уже было венерическое заболевание, после чего она лично подделывала справки, чтобы его шантажировать. Уайт совершила самоубийство в 2015 году. С Керри отношения были сложными – Катриона и Джим постоянно то сходились, то расходились, а после очередного расставания Уайт свела счеты с жизнью. Это произошло через несколько недель после того, как Керри ее оставил.