Джигарханян о молодой жене: «Не хочу рассказывать, иначе расплачусь»

Армен Джигарханян, советский и российский актер, сейчас находится в одной из московских больниц, где, по его словам, он отдыхает и на здоровье не жалуется.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Московский комсомолец, актер рассказал, почему он подает на развод с молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая моложе его на 45 лет. «Она выпустила спектакль, не спросив меня, какой-то музыкальный, а это мне не нужно. Я хочу, чтобы мой театр был дееспособным, а не так, чтобы самодеятельность играла на гитаре какую-то хреновину», - заявил актер. Он признался, что после свадьбы отдал жене все, даже передал руководство театром, о чем сильно сожалеет.
«Это политика Виталины Викторовны – больным меня представить. Она неграмотна, она агрессивна. У меня есть квартира, ключи от нее, и я хочу поехать туда жить. Мне негде спать, а у меня есть чудесная квартира. Как каждый день здесь говорят мне: завтра. Не буду рассказывать, не хочу – могу расплакаться. Но одно скажу: она уже не моя жена. Не хочу, и никакого примирения не будет», - добавил актер. Напомним, что Цымбалюк заявляла о похищении Джигарханяна и о его «неадекватности».