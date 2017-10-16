У Марьянова в Украине осталась маленькая дочь

У Дмитрия Марьянова, российского актера, скончавшегося накануне, 15 октября, остался ребенок от украинки Ксении Бик.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Комсомольскую правду, Ксения и Дмитрий познакомились еще семь лет назад, когда он гастролировал в Харькове. После спектакля актер подарил Бик цветы и пригласил в Москву. Ксения отправилась в РФ следом за Марьяновым, и у них завязался серьезный роман. Уже через два года родилась дочь, однако Марьянов не спешил жениться на Ксении, а общий ребенок постоянно находился то в Москве, то в Харькове.
«Когда у нас появилась дочка Анфиса, первое время она жила со мной в Харькове. Поскольку наш союз долго оставался для всех тайной, в прессе пошли слухи, что это мой "ребенок от первого брака". Ситуацию мы никогда не комментировали, но Анфиса – дочка Димы, а Дима – ее отец! Несмотря на Анфису, я еще четыре года оставалась просто гостьей в доме Марьянова», - рассказывала Ксения. Сообщается, что смерть Марьянова стала для нее огромным ударом.