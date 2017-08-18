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Кейт Уинслет проводит отпуск в компании ДиКаприо, а не супруга

Кейт Уинслет проводит отпуск в компании ДиКаприо, а не супруга
Кейт Уинслет бросила все дела и улетела отдыхать в Сен-Тропе, причем без мужа и детей. На знаменитом курорте ее заметили папарацци в обществе Леонардо ДиКаприо.

Как информирует replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, между актерами никогда не было любовной интрижки, и их многолетняя дружба является для Голливуда настоящей сенсацией. Естественно, к Леонардо никаких претензий не может быть – он человек холостой, поэтому может отдыхать с кем угодно. А вот Кейт, похоже, решила отдохнуть от семьи и взять паузу. Глядя на снимки, сложно поверить, что актеры не состоят в любовных отношениях. Они расслабляются возле бассейна, улыбаются друг другу и общаются. Впрочем, источник, близкий к семье Уинслет, заявил, что Кейт давно находится в довольно сложной ситуации.

«У Кейт и ее супруга давно возникли проблемы в браке, а Лео несколько месяцев назад расстался с девушкой. Вот актриса и обратила, наконец, внимание на красавца», - отметил источник. Напомним, что ранее западные таблоиды писали, что муж Уинслет давно нигде не работает, и она содержит всю семью.

Кейт Уинслет проводит отпуск в компании ДиКаприо, а не супруга

Кейт Уинслет проводит отпуск в компании ДиКаприо, а не супруга
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