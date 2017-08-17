Знаменитости, ушедшие из жизни летом 2017

16 августа, в среду, ушла из жизни Вера Глаголева, талантливая советская и российская актриса, режиссер и сценарист. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, летом 2017 года ушли из жизни несколько очень талантливых людей, известных во всем мире.
Вера Глаголева скончалась после нескольких лет борьбы с онкологическим заболеванием, и о болезни актрисы до последнего дня знали только близкие люди. 15 июня этого года не стало еще одного знаменитого российского актера – Алексея Баталова. Он скончался в возрасте 88 лет. Всю жизнь он посвятил театру и кинематографу, однако зрители запомнили его по ролям в таких картинах, как «Летят журавли» и «Москва слезам не верит». 15 июля из жизни ушел Мартин Ландау, американский актер, который был известен всему миру по ролям в сериалах «Космос: 1999» и «Миссия: Невыполнима». Актер скончался на 89-ом году жизни.
Спустя 5 дней, 20 июля, покончил жизнь самоубийством Честер Беннингтон, лидер группы Linkin Park. Последние годы у музыканта были серьезные проблемы с наркотиками и алкоголем. А 21 июля скончался Джон Херд, американский актер, который нашему зрителю известен по роли отца главного героя комедии «Один дома». Херду было 72 года.