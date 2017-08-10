Отношения изменились: СМИ назвали причину затягивания бракоразводного процесса Джоли и Питта

Популярное западное издание ET Online сообщило о том, что Анджелина Джоли и Брэд Питт затягивают бракоразводный процесс только по одной причине, информирует replyua.net.
Как пояснил источник, пара хочет установить правила в воспитании детей, чтобы их не обделить ни в чем, однако на самом деле в отношениях самих Джоли и Питта мало что изменилось, хотя они уже начали общаться, но эти разговоры касаются исключительно детей. «Как рассказал источник, в настоящее время актеры не испытывают друг к другу враждебность, и недавно оба проявили большую вежливость ради детей. Утверждается, что о примирении речь не идет», - подчеркнули журналисты издания.
Напомним, что Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом еще в сентябре прошлого года. Сначала поклонники самой красивой пары в Голливуде даже не поверили в то, что супруги собираются разводиться. Пара прожила в официальном браке всего два года, а в общей сложности отношения длились около десяти лет.