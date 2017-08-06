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Голлівудська пара Міла Куніс та Ештон Катчер завітали до Чернівців

Голлівудська пара Міла Куніс та Ештон Катчер завітали до Чернівців
У неділю, 6 серпня, мешканці Чернівців могли зустріти на вулицях міста голлівудське подружжя акторів – Мілу Куніс та Ештона Катчера, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Зіркова пара завітала до українського міста на декілька годин , приїхавши з Будапешта, де вони залучені до знімального процесу над новим фільмом. Український кінорежисер Сергій Скобун влаштував для зіркової пари екскурсію містом. Щоправда для Міли Куніс ця поїздка стала поверненням до міста, де вона народилася та жила до 7 років. Скобун розповів, що він зустрівся з акторами в кав’ярні Кофеїн неподалік Театральної площі, а потім вони пішли гуляти містом. Чернівці, за словами Скобуна, їм сподобалися, щоправда кінорежисер додав, що « він помітив у них єдиний натяк на погані українські дороги». Крім того, Скобун розповів, що Міла Куніс має бажання знятися в українському фільму після того, як вона побувала на зйомках, які проводила українська команда.

Варто зазначити, Міла Куніс народилася в місті Чернівці в 1983 році, а в 1991 році її родина емігрувала в Сполучені Штати, де вони оселились в Лос-Анджелесі.
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