Степанов о Лободе: там деньги стали превыше всего, ей плевать на Украину

Максим Степанов, председатель Одесской областной государственной администрации, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал гастроли украинских артистов в России, отметив, что, несмотря на такое число предателей, в Украине остается большое количество достойных артистов.
Как информирует replyua.net, Степанов отметил, что и Макаревич, и Лорак, и Лобода, и Приходько – все артисты, но они очень разные, между ними нет ничего общего. По его словам, Анастасия Приходько получила известность благодаря карьере в РФ, и она могла бы продолжать зарабатывать деньги, но после начала конфликта отказалась от всего, что связано с агрессором. «Деньги оказались превыше Украины. И все оправдания о том, что я просто так зарабатываю, а Украину я люблю - абсолютно бессмысленны. Именно поэтому я думаю, что Украину Лобода не то, чтобы не любит, ей на Украину абсолютно наплевать», отметил глава области.
Степанов добавил, что Светлана Лобода никогда не отказывается от участия в крупных кремлевских концертах, от выступлений на корпоративах в РФ, поет на свадьбах российских олигархов, однако нет такого закона, который бы позволил ее наказать, и есть лишь нравственная позиция.