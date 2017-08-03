Мэнсон о концерте в Киеве: я далек от политики, но мы такие с.ки, - приехали к вам из Москвы!

Мэрилин Мэнсон, один из самых эпатажных певцов современности, накануне дал концерт в Киеве и не смог удержаться, чтоб не прокомментировать конфликт между Украиной и Россией.
Как передает replyua.net со ссылкой на КП в Украине, певец потроллил украинцев из-за этого конфликта. Концерт состоялся в Киевском дворце спорта и Мэнсон заявил, что он старается не комментировать политические события, но по поводу отношений между Москвой и Киевом сдержаться не может. «Я стараюсь держаться подальше от политики, но вот же мы с*ки! Приехали к вам прямиком из Москвы!», - попытался пошутить музыкант. Эта фраза была брошена между композициями, которые он исполнял. Сначала певец исполнил первую композицию, после чего начал приветствовать поклонников, сбросив плащ Дракулы, в котором он появился на сцене. Однако вместо приветствия прозвучала эта «шутка».
После скандального заявления Мэнсон перешел к другой композиции. Хорошими манерами, как известно, певец не отличается, - то и дело он троллит многих знаменитостей. Судя по всему, он негативно относится и к Дональду Трампу, поскольку в клипе отрубил голову кукле Трампа.