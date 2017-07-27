Родственники Беннингтона сделали важное заявление

Родственники Честера Беннингтона, солиста группы Linkin Park, покончившего жизнь самоубийством, сделали заявление о том, что не собираются хоронить музыканта рядом с Крисом Корнеллом, который также покончил с собой в мае этого года.
Как информирует replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, Корнелл был похоронен на Голливудском кладбище. Беннингтон повесился в своем собственном доме 20 июля – в этот день родился Корнелл. Они были хорошими друзьями, и Честер присутствовал на похоронах Криса. Родственники заявили, что церемония прощания будет очень скромной и тихой, а проститься с Беннингтоном смогут только близкие люди. Нужно отметить, что несколько лет музыкант страдал от наркотической и алкогольной зависимости, и после суицида полицейские провели обыск в его доме.
Наркотиков и сильнодействующих препаратов полиция так и не обнаружила. Единственное, на что они полицейские обратили внимание, - открытая бутылка алкоголя в спальне музыканта. Также не завершена экспертиза на наличие наркотиков и алкоголя в организме покойного.