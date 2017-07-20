Концерт Depeche Mode в Киеве: пользователи выкладывают снимки в соцсетях

Накануне вечером на «Олимпийском» в Киеве состоялся концерт легендарной британской группы Depeche Mode. Как информирует replyua.net, этот концерт мог и не состояться – за пару дней до выступления в Киеве Дэйв Гаан, солист группы, был госпитализирован в одну из больниц Минска, где ему поставили диагноз кишечная инфекция.
Однако Гаан уже на следующий день почувствовал себя лучше, и из клиники его выписали. Концерт в Киеве начался в 19 часов 45 минут, и лишь в 9 часов вечера музыканты группы вышли на сцену после разогрева. Depeche Mode – одна из самых популярных групп в мире, которую слушают уже не одно поколение людей.
Коллектив работает в жанрах электронной и рок-музыки, и он был создан в далеком 1980 году, когда музыканты были еще подростками. На протяжении последних 37 лет музыканты активно работали и записывали альбомы, а самый грандиозный успех пришел к группе в начале девяностых.