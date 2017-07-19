Леонардо Ди Каприо стал законодателем новой «ленивой моды»

Леонардо Ди Каприо, один из самых известных актеров мира, был замечен в Нью-Йорке в одном из районов с полиэтиленовым пакетом, который он привязал к поясу, чтобы не нести в руках.
Как информирует replyua.net, об этом пользователь Джетт Ринк написал на своей странице в Твиттере и разместил соответствующий снимок. Ди Каприо гулял в районе Ист-Виллидж, и пользователи предполагают, что актер «просто обленился, раз не может донести легкий пакет в руках». Впрочем, в одном из американских изданий журналисты написали, что такая «ленивая» задумка принадлежит не Ди Каприо, и он украл идею у своего знакомого – дизайнера Патрика Эрвелла, который выводил своих моделей на подиум как раз в таком образе.
Несколько дней назад Ди Каприо был замечен в компании этого дизайнера из Нью-Йорка. Они вместе совершали пробежку. Как бы то ни было, но пользователи уже взяли на вооружение новый «тренд».