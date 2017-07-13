Сара Джессика Паркер удивила фанатов новым образом

Сара Джессика Паркер, голливудская актриса, ставшая мировой знаменитостью после сериала «Секс в большом городе», удивила фанатов новым имиджем. Как сообщает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, впервые за много лет Паркер отказалась от своей прически – она подстригла волосы и сильно их осветлила.
Источник отмечает, что такая смена образа произошла сразу после съемок «Лучшего дня в моей жизни», романтического фильма, над которым съемочная группа работала в Нью-Йорке. В новом фильме Паркер сыграет известную джазовую вокалистку, которой врачи поставили смертельный диагноз. Поклонники пришли в восторг от нового образа любимой актрисы, и в комментариях под снимками в соцсети пишут, что раньше Сара Джессика выглядела намного старше, а сейчас ей не дашь больше 35 лет – пользователи уверены, что Паркер лучше со светлыми и не очень длинными волосами.
Напомним, что недавно певица Джамала удивила своих фанатов, перекрасив волосы в очень светлый оттенок.