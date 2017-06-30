В семье Ольги Фреймут снова пополнение

Ольга Фреймут, одна из самых известных украинских телеведущих, стала мамой в третий раз. Как информирует replyua.net, об этом Фреймут написала на своей странице в соцсети.
У телеведущей и ее супруга Владимира Локотко, генерального директора Нового канала, родилась дочь. Девочку назвали Евдокией. Фреймут также отметила, что девочка появилась на свет 28 июня, и это настоящее счастье в семье. У Ольги Фреймут теперь трое детей. Она воспитывает почти взрослую дочь Злату, родившуюся в предыдущем браке, а также сына Валерия, появившегося на свет 8 мая прошлого года в браке с Локотко. После рождения сына Фреймут не стала делать паузы и снова забеременела уже через несколько месяцев.
Нужно отметить, что, несмотря на две беременности, последовавшие друг за другом, Фреймут находится в отличной физической форме, а во время беременностей телеведущая продолжала работать. В феврале телеведущей исполнилось 35 лет. В ноябре прошлого года стартовал новый проект «Новый инспектор Фреймут» на украинском телевидении.