Долгожданная встреча Галлахера и Деппа закончилась заказом 40 бутылок водки

Джонни Депп, американский актер, и Лиам Галлахер, бывший вокалист группы «Оазис», которые не виделись много лет, с размахом отметили свою встречу.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Миррор, актер и музыкант заказали пять бутылок шампанского, десять ящиков пива и сорок бутылок водки. Издание отмечает, что Галлахер и Депп являются старинными друзьями – дружба их связывала еще в девяностые годы, однако потом их пути разошлись, и последний раз Депп и Галлахер виделись около десяти лет назад. Один из знакомых музыканта при этом подчеркнул, что Галлахер устроил бурную вечеринку, пойдя наперекор организаторам. Напомним, что ранее Джонни Депп неудачно пошутил об убийстве Дональда Трампа актером, на что резко отреагировал Белый дом, посчитав такую шутку неуместной.
Спустя несколько часов Депп принес публичные извинения, заявив, что никого не хотел обидеть, а сама шутка была не точно произнесена, поэтому многие ее не поняли. Сам Дональд Трамп никак не отреагировал на заявление голливудского актера.