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Брэд Питт удивил «обновленной» внешностью

Брэд Питт удивил «обновленной» внешностью
Во время развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт скинул несколько килограммов и сильно постарел, однако на днях знаменитый голливудский актер приятно удивил поклонников, появившись на премьере картины «Затерянный город Z», информирует replyua.net со ссылкой на западные таблоиды.

Премьера прошла в Лос-Анджелесе, и в сети уже появились первые снимки, на которых Питт предстал помолодевшим и похорошевшим. Как отметил источник, на премьеру картины Брэд пожаловал в прекрасном расположении духа – он постоянно улыбался и охотно позировал фотографам. Это одно из первых появлений актера на публике после того, как был завершен бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли. 53-летний Питт, как заметили фанаты, выглядел просто изумительно – для выхода в свет он выбрал стильное кепи, накрахмаленную белую рубашку, модную куртку и черные брюки. Также на премьеру пожаловали Сиенна Миллер, Чарли Ханнэм, Роберт Паттинсон.

По словам источников, приближенных к Питту, он полностью пришел в себя после развода с Джоли, и в настоящее время очень увлекся своим давним хобби – скульптурой. Проблемы с семьей частично улажены, Джоли согласится решать все мирным путем, а Брэд получил возможность видеться с детьми.

Брэд Питт удивил «обновленной» внешностью

Брэд Питт удивил «обновленной» внешностью
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