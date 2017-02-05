«Евровидение-2017»: известный писатель раскритиковал жюри нацотбора

Известный украинский писатель Юрий Винничук нелестно отозвался о жюри национального отбора представителя Украины на «Евровидении-2017». Как передаёт replyua.net со ссылкой на заметку писателя в Facebook-аккаунте, недовольство у литератора вызвал тот факт, что среди жюри лишь один представитель — крымская татарка Джамала — разговаривает на украинском языке. В связи с этим у писателя возник вопрос, почему в жюри не пригласили украиноязычных экспертов.
В своей заметке Винничук после просмотра первого этапа национального отбора пишет, что «Верко-Дилко (Андрей Данилко — прим. Ред.) нервничал во время отбора больше всех, сразу видно, что там не всё в порядке с ай кью». Писатель также выказал недовольство относительно того, что кроме Джамалы на украинском языке на нацотборе в жюри никто не говорит. Винничук сделал вывод, что среди украиноязычных экспертов, по всей видимости, нет достойных кандидатов. В связи с этим он поинтересовался у Министерства культуры Украины, действительно ли все говорящие на украинском артисты и медийные эксперты «настолько тупые», что не могут сидеть в жюри.
Напомним, первый этап полуфинала нацотбора на «Евровидение-2017» от Украины состоялся 4 февраля 2017-го года. За право представлять Украину в вокальной битве сражались артисты SKAI (СКАЙ), Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, группа "Сальто Назад", MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян. Лидером зрительского голосования стала TAYANNA.