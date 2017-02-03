Джордж Клуни получит одну из самых престижных кинопремий

Агентство Deadline информирует о том, что голливудскому актеру Джорджу Клуни скоро будет вручена одна из самых почетных и престижных кинопремий в мире – «Сезар», информирует replyua.net.
Решение о вручении награды приняли представители Французской академии искусств и технологий кинематографа. Клуни вручат премию за его большой вклад в мировой кинематограф в качестве не только актера, но и продюсера, сценариста и режиссера. Кроме того, во французской академии сообщили, что у Джорджа Клуни есть особенное «духовное благородство». Также французы назвали голливудскую знаменитость «самым харизматичным артистом этого поколения, воплощающим гламур Голливуда».
Вручать награду актеру будут 24 февраля, аккурат перед церемонией вручения другой кинонаграды – Оскар. Годом ранее премию «Сезар» французская академия вручила Квентину Тарантино, Кейт Уинслет, Шону Пенну и Майклу Дугласу. Напомним, что ранее появлялась информация о том, что президентом премии «Сезар» может стать Ален Делон, легендарный французский актер, который сейчас находится уже в довольно преклонном возрасте.