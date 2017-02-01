«Евровидение-2017»: объявлена дата начала продажи билетов

В Управлении туризма Киевской городской государственной администрации сообщили важную новость для поклонников европейского песенного конкурса «Евровидение-2017». Как передаёт replyua.net со ссылкой на заявление руководителя этого управления Антона Тараненко, организаторы конкурса уже назвали точную дату начала продажи билетов на конкурс. Тараненко утверждает, что билеты на «Евровидение-2017» в Киеве можно будет купить со следующей недели, с 6-12 февраля 2017-го года.
Сейчас ещё цены на билеты на «Евровидение-2017» не определены, конечная их стоимость будет известна непосредственно перед стартом продаж. Однако, Тараненко подтвердил, что стоимость входных билетов разрабатывается с учётом потребностей и финансовых возможностей потенциальных покупателей, поэтому будут представлены билеты разных ценовых категорий. Тараненко утверждает, что эти цены будут настолько гибкими, что де-факто любой желающий присоединиться к «Евровидению-2017» зритель сможет их себе позволить.
Напомним, в Украине идёт активная подготовка к «Евровидению-2017», недавно уже проводилась жеребьёвка, в рамках которой определялась последовательность выступлений представителей от стран-участниц в полуфинале конкурса. По итогам жеребьёвки стало известно, что представителю РФ придётся выступать в первом полуфинале, который пройдёт 9 мая, тогда как представитель Украины, минуя полуфиналы, автоматически проходит в финал.