Скончалась одна из старейших актрис Голливуда

Голливудская актриса Барбара Гейл, начинавшая свою карьеру еще в эпоху Золотого Голливуда, скончалась в возрасте 94 лет, информирует replyua.net со ссылкой на Associated Press.
Источник передает, что актрисы не стало еще 26 января, однако родственники передали эту информацию только сегодня. Гейл известна всему миру по своей яркой роли секретарши в популярном детективном сериале «Перри Мейсон». О смерти известной актрисы сообщила агент ее сына Уильяма Кетта, который так же, как и мать, стал актером. Жаклин Стендер не стала разглашать точную информацию и о причинах смерти изданию не рассказала. Вероятнее всего, Гейл скончалась из-за естественных причин.
Кинокарьеру в Голливуде актриса начинала в далеком 1943 году, и сейчас это кажется уже нереальным. В популярном сериале, который транслировал телеканал CBS, Гейл установила своеобразный рекорд, проработав на съемочной площадке в течение девяти лет, с 1957 по 1966 годы. На счету Гейл множество кинопремий, в том числе и «Эмми», также Гейл имеет собственную звезду на Аллее славы в Голливуде за вклад в развитие американского телевидения.