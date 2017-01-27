валюта
СпецтемаВ Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України

Барабанщик The Allman Brothers Бутч Тракс застрелился в США

Барабанщик The Allman Brothers Бутч Тракс застрелился в США
Печальные вести сообщают авторитетные источники из США: барабанщик The Allman Brothers Бутч Тракс, который был признан изданием Rolling Stone одним из десяти лучших барабанщиков в истории музыкальной индустрии, застрелился в собственном доме. Пока подробностей о смерти рок-звезды не сообщается, однако replyua.net со ссылкой на издание THE MIAMI HERALD сообщает, что в момент самоубийства с мужчиной рядом находилась его жена.

Как стало известно, инцидент произошёл ещё 24 января 2017-го года, однако в прессу эта информация «просочилась» только в пятницу. Причина, по которой Бутч Тракс решил свести счёты с жизнью, в источнике не приводятся. Супруга, которая находилась рядом с музыкантом во время его самоубийства, вызвала сотрудников службы спасения и полиции после того, как Тракс выстрелил в себя. По ошибке в службе спасения записали, что якобы именно жена выстрелила в музыканта, но сейчас эта информация опровергнута, а уголовное дело по факту гибели музыканта не заведено.

Напомним, Бутч Тракс являлся бессменным барабанщиком коллектива The Allman Brothers — одной из самых известных блюз-рок групп в мире. Группа существовала с 1969-го года, однако в 2014-м году легендарные музыканты решили окончательно завершить свою гастрольную деятельность. На момент смерти Тракса барабанщику было 69 лет.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України
Важное за сутки

Последние новости

Соратника Порошенко отравили ртутью в Киеве — СМИ

Тука пояснив, чому ЗСУ не можуть звільнити Донбас

Появились новые подробности смерти главаря «ЛНР» Болотова

Меру Перемишля знову дозволити відвідувати Україну

Эксперты назвали самый лучший хостел в мире

Франция отказалась от любимой «фишки» для туристов в кафе

Один из главных пропагандистов РФ возглавит российскую делегацию в ПАСЕ

У Криму вимагають від України публічно вибачитися за «23 роки порушень прав людини»

Хит YouTube: робот сумел обмануть тест-капчу «Я не робот»

В Украине в 4 раза возрастет размер штрафа за незаконную охоту

Госстат сообщил о росте реальных зарплат украинцев

Барабанщик The Allman Brothers Бутч Тракс застрелился в США

Новый глава МИД Германии: нам нужны партнерские отношения с Россией

У Трампа прокоментували можливість скасування санкцій проти РФ

Первый главарь «ЛНР» Валерий Болотов умер под Москвой

Супрун нашла виновных в инициировании следствия против МОЗ

«Калифорнийская народная республика»: активисты начали сбор подписей

На рахунок МОЗ перерахували 60 млн. гривень, які намагалися незаконно відмити під час будівництва «Охмадиту»

СМИ узнали о позорном побеге Гиви из оккупированного Донецка

Адвокат Януковича не захотів приймати підозру про держзраду

 Новости за день