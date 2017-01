Барабанщик The Allman Brothers Бутч Тракс застрелился в США

Печальные вести сообщают авторитетные источники из США : барабанщик The Allman Brothers Бутч Тракс, который был признан изданием Rolling Stone одним из десяти лучших барабанщиков в истории музыкальной индустрии, застрелился в собственном доме. Пока подробностей о смерти рок-звезды не сообщается, однако replyua.net со ссылкой на издание THE MIAMI HERALD сообщает, что в момент самоубийства с мужчиной рядом находилась его жена.Как стало известно, инцидент произошёл ещё 24 января 2017-го года, однако в прессу эта информация «просочилась» только в пятницу. Причина, по которой Бутч Тракс решил свести счёты с жизнью, в источнике не приводятся. Супруга, которая находилась рядом с музыкантом во время его самоубийства, вызвала сотрудников службы спасения и полиции после того, как Тракс выстрелил в себя. По ошибке в службе спасения записали, что якобы именно жена выстрелила в музыканта, но сейчас эта информация опровергнута, а уголовное дело по факту гибели музыканта не заведено.Напомним, Бутч Тракс являлся бессменным барабанщиком коллектива The Allman Brothers — одной из самых известных блюз-рок групп в мире. Группа существовала с 1969-го года, однако в 2014-м году легендарные музыканты решили окончательно завершить свою гастрольную деятельность. На момент смерти Тракса барабанщику было 69 лет.