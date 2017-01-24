Джонни Деппа номинировали на «Золотую малину»

Среди номинантов на «Золотую малину» за 2016 год очень много голливудских знаменитостей так называемого первого эшелона, и среди них – Джонни Депп.
Как информирует replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, антипремия «Золотая малина» вручается ежегодно, незадолго до самой престижной кинопремии Оскар. В этом году поклонникам кинематографа будет интересно понаблюдать за тем, кто победит в номинации «Худший актер второго плана». Дело в том, что в эту номинацию попали сразу три высокооплачиваемых голливудских актера – Джаред Лето за роль в «Отряде самоубийц», Николас Кейдж за свою работу в «Сноудене», а также Джонни Депп, сыгравший в «Алисе в Зазеркалье».
По числу антиноминаций лидирует картина «Образцовый самец 2», - этот фильм выдвинули на «призы» в девяти категориях. «Бэтмен против Супермена» также в «лидерах» - у него сразу восемь номинаций. В номинациях «Худший актер» и «Худшая актриса» были выдвинуты Роберт Де Ниро, Генри Кавилл, Джерард Батлер, Бен Аффлек, Бен Стиллер, Меган Фокс, Джулия Робертс, Наоми Уоттс, Кейт Хадсон, Джейн Сеймур и другие артисты.