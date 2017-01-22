Фанаты в шоке: Голди Хоун подтвердила новость о романе дочери с Брэдом Питтом, - скоро актер переедет к «теще»



Голди Хоун, одна из самых знаменитых и талантливых актрис Голливуда, открыла тайну – ее дочь, Кейт Хадсон, действительно встречается с Брэдом Питтом, и он собирается поселиться в их доме,



Однако сам Питт и его окружение тщательно скрывают подробности нового романа, и это не мудрено – хотя Питт и заявлял о том, что не исключает появления другой женщины в его жизни, он также отмечал, что не собирается больше жениться и любит только Анджелину Джоли. Впрочем, слухи о романе Брэда с «белокурой актрисой из первого эшелона» ходят уже пару месяцев. Никто из окружения не называл ее имени, но теперь правда все-таки вышла наружу.



Сам Питт недавно заявил, что находится в поиске, но его много раз замечали на публике именно с Кейт Хадсон. Напомним, что она является старшей дочерью Голди Хоун и приемной дочерью Курта Рассела, с которым Голди сочеталась браком после знакомства на съемочной площадке комедии «За бортом». Кейт 37 лет, и ее воспитанием занимался Курт, которого она и ее брат называют «родным».

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Горячая тема: Муждабаев: украинских политиков, побывавших на инаугурации Трампа, нужно расстрелять Голди Хоун, одна из самых знаменитых и талантливых актрис Голливуда, открыла тайну – ее дочь, Кейт Хадсон, действительно встречается с Брэдом Питтом, и он собирается поселиться в их доме, сообщает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды.Однако сам Питт и его окружение тщательно скрывают подробности нового романа, и это не мудрено – хотя Питт и заявлял о том, что не исключает появления другой женщины в его жизни, он также отмечал, что не собирается больше жениться и любит только Анджелину Джоли. Впрочем, слухи о романе Брэда с «белокурой актрисой из первого эшелона» ходят уже пару месяцев. Никто из окружения не называл ее имени, но теперь правда все-таки вышла наружу.Сам Питт недавно заявил, что находится в поиске, но его много раз замечали на публике именно с Кейт Хадсон. Напомним, что она является старшей дочерью Голди Хоун и приемной дочерью Курта Рассела, с которым Голди сочеталась браком после знакомства на съемочной площадке комедии «За бортом». Кейт 37 лет, и ее воспитанием занимался Курт, которого она и ее брат называют «родным».