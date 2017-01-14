Развод Эмбер Херд и Джонни Депп стал одним из самых дорогих в Голливуде

После длительных и скандальных разбирательств в суде, длившихся восемь месяцев, Джонни Депп и Эмбер Херд развелись, получив на руки официальные документы, передает replyua.net со ссылкой на издание People.
Источник сообщает о том, что сторонам удалось прийти к окончательному соглашению 13 января. Джонни Деппу придется выплатить бывшей жене семь миллионов долларов, из которых двести тысяч он уже перечислил. По одному миллиону актер переведет бывшей супруге в феврале, мае и в августе, все остальные деньги Депп обязуется выплатить двумя долями до ноября следующего года. Херд, в свою очередь, заявила, что не возьмет себе ни цента, и вся сумма будет перечислена в благотворительный фонд.
Кроме того, суд не удовлетворил просьбу Деппа наложить на бывшую жену штраф в сто тысяч за то, что она тянула с процедурой развода. Херд получит от бывшего мужа раритетный автомобиль Форд Мустанг 1968 года, авто 2015 года, коня и двух собак. Этот развод стал одним из самых дорогих в Голливуде – на услуги юристов Депп потратил больше миллиона.