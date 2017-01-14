Джонни Депп и Эмбер Херд завершили процедуру развода

ВВС пишет, что Джонни Депп и Эмбер Херд окончательно развелись – сегодня они официально завершили процедуру развода. Их брак продлился чуть более двух лет, - передает replyua.net.
Бракоразводный процесс Деппа и Херд был сложным и длился несколько месяцев. Недавно им таки удалось достичь согласия по поводу условий развода, и вчера процедура была завершена. 53-летний Деппа согласился заплатить 7 миллионов долларов, которые требовала Херд. При этом, она не намерена потратить эти деньги на себя – она собирается отдать их двум благотворительным организациям.
30-летняя Херд также добилась права оставить себе двух собак, которых они заводили вместе с Деппом. Ранее, в 2015 году она уехала в Австралию, забрав их с собой, из-за чего между ней и Деппом случилась большая ссора. Она вывезла их заграницу без оформления ветеринарных документов, из-за чего разразился еще и общественный скандал. Также Херд обвинила актера в домашнем насилии, что официально и стало причиной развода. Адвокаты Деппа отрицают эти обвинения. Не подтверждаются они и показаниями сотрудников полиции, которые прибыли в их дом после бытовой ссоры по вызову Херд – они не нашли следов физического насилия, в которых она обвинила мужа. Адвокаты Деппа заявляют, что таким образом Херд хотела получить повод отсудить у актера как можно больше денег.