Скончался один из самых известных болливудских актеров

Один из самых популярных индийских актеров на протяжении последних нескольких десятилетий скончался на 67-ом году жизни, сообщает replyua.net со ссылкой на индийские источники.
Также о смерти Ома Пури сообщают сегодня и ВВС. Как стало известно, Ом Пури умер мгновенно – по словам медиков, у болливудского актера произошел обширный сердечный приступ, когда он находился в своем доме в Мумбаи. Ом Пури начал актерскую карьеру в очень молодом возрасте – он снимался в полнометражных картинах с семидесятых годов, позже его активно приглашали в различные сериалы. Нашим зрителям он, конечно, запомнился по небольшой роли в фильме «Танцор Диско», где он сыграл импрессарио героя Митхуна Чакраборти.
Кроме того, Пури был одним из первых индийских актеров, которого пригласили сниматься и в Великобританию, и в Голливуд. Двенадцать лет назад актер был награжден Орденом Британской империи за вклад в развитие киноиндустрии. Соболезнования в связи с кончиной талантливого актеры уже выразили его коллеги по цеху и Нарендра Моди, премьер-министр Индии.