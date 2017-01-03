Анджелина Джоли вместе с детьми отдыхает на курорте в Колорадо, - фото

Вместе со своими детьми Анджелину Джоли папарацци заметили на одном из горнолыжных курортов в Колорадо, - похоже, актриса постепенно оправилась после бракоразводного процесса, передает replyua.net.
До этого Анджелина избегала посещения публичных мест, и после заявления о разводе с Брэдом Питтом она только несколько раз появлялась на публике. Судя по фото, появившимся в Интернете, семья очень весело проводит время, несмотря на отсутствие отца. Джоли плохо стоит на лыжах, поэтому катается вместе с инструктором, а вот дети, похоже, чувствуют себя на горнолыжных склонах намного увереннее. Несколько дней назад Питт встречался с детьми, чтобы передать подарки. Однако актер по-прежнему находится в глубокой депрессии, и в его окружении говорят о том, что эти Рождество и Новый год стали для него худшими в жизни.
Больше всего Брэда напрягает то, что он видится с детьми в присутствии психотерапевта. Он по-прежнему любит Анджелину и называет ее поступок (развод) слишком эмоциональным и поспешным. Однако Джоли до сих пор не подходит к телефону, если звонит бывший муж, и отказывается с ним общаться.