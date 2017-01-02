Брэд Питт рассказал о худших новогодних праздниках за всю жизнь

Источник, знакомый с окружением Брэда Питта, рассказал о том, что актер провел худшие Рождество и Новый год за всю его жизнь, передает replyua.net со ссылкой на Daily Mail.
По словам источника, у Питта продолжается депрессия, и прошедшие праздники никак не повлияли на его настроение. Актер встречается с детьми в присутствии психотерапевта, однако этот факт еще больше злит и расстраивает его – в последнее время Питт может даже заплакать в присутствии своих друзей. Брэд считает, что Анджелина Джоли его предала, однако признается, что по-прежнему любит свою супругу. По его словам, желание Энджи развестись было лишь импульсивным порывом, и она еще не до конца осознала, что натворила, тем более, после того, как предала огласке проблемы в семье.
Питт продолжает звонить бывшей жене, но она не подходит к телефону. Как стало известно, Рождество и Новый год она провела с детьми. 30 декабря актриса прогуливалась с детьми в одном из крупных магазинов Лос-Анджелеса, и дети выбирали игрушки. Что касается Питта, то он находился в Голливуде, и все праздники провел в компании друзей.