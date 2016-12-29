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Тина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России

Тина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России
В интервью журналистам «Комсомольской правды в Украине» популярная певица Тина Кароль, являющаяся также судьей шоу «Голос страны», дала ответ на вопрос о перспективе своих гастролей в России, передает replyua.net. Как известно, артистка не впервые слышит вопросы такого плана, и все время она с уверенностью отвечала, что до тех пор, пока РФ ведет против Украины военные действия, ни о каких выступлениях там она не хочет и думать. По истечении определенного промежутка времени сотрудники СМИ опять решили выяснить, не поменялась ли точка зрения певицы по этому поводу, так как российская аудитория на самом деле с любовью относится к Тине Кароль и ожидает начала ее гастролей.

Певица заявила, что ей удалось поставить национальные интересы Украины выше, чем собственные амбиции. Кароль подчеркнула, что любит страну, в которой она выросла. «В нынешнем году нам удалось сыграть 97 концертов в разных регионах страны, что позволило нам, как поет в своей песне Андрей Макаревич, прогибаться под мир, который постоянно меняется», - заявила певица. Она назвала неуместными гастроли в России в нынешний момент, хотя и выразила надежду, что, рано или поздно, ситуация поменяется. «Хочу надеяться, что нашу страну не сделают разменной монетой все взявшие на себя ответственность за наведение порядка в Украине», - сделала вывод Тина Кароль.
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