Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости, - СМИ

Издание Телеграф со ссылкой на проверенный источник, сообщило о том, что покойный певец Джордж Майкл перед смертью проходил курс реабилитации от героиновой зависимости, передает replyua.net.
Британская полиция уже дала первые комментарии о причинах смерти музыканта, отметив, что они были «естественными». Предположительно, в рождественскую ночь у певца случился сердечный приступ. Однако источник утверждает, что в последнее время Джордж сильно подсел на героин – за несколько месяцев он неоднократно был госпитализирован после передозировки героином. Издание приводит слова источника и отмечает, что Майкла нередко увозили на скорой помощи, и, возможно, организм музыканта уже просто не выдержал таких «нагрузок». Представители Майкла отреагировали на эту новость, заявив, что у певца не было героиновой зависимости, и в больницу после передозировки он не попадал.
Другой источник утверждает, что в последнее время Майкл вообще нигде не появлялся, все время находился дома и испытывал серьезные проблемы с лишним весом. Элтон Джон, давний друг Джорджа, даже некоторое время не общался с ним из-за пристрастия к наркотикам. Мужчины помирились только пять лет назад. Впрочем, и после этого полиция задерживала Джорджа в состоянии наркотического опьянения.