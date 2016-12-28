валюта
СпецтемаБомба в люк шасси Ту-154 была заложена в Москве

Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости, - СМИ

Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости, - СМИ
Издание Телеграф со ссылкой на проверенный источник, сообщило о том, что покойный певец Джордж Майкл перед смертью проходил курс реабилитации от героиновой зависимости, передает replyua.net.

Британская полиция уже дала первые комментарии о причинах смерти музыканта, отметив, что они были «естественными». Предположительно, в рождественскую ночь у певца случился сердечный приступ. Однако источник утверждает, что в последнее время Джордж сильно подсел на героин – за несколько месяцев он неоднократно был госпитализирован после передозировки героином. Издание приводит слова источника и отмечает, что Майкла нередко увозили на скорой помощи, и, возможно, организм музыканта уже просто не выдержал таких «нагрузок». Представители Майкла отреагировали на эту новость, заявив, что у певца не было героиновой зависимости, и в больницу после передозировки он не попадал.

Другой источник утверждает, что в последнее время Майкл вообще нигде не появлялся, все время находился дома и испытывал серьезные проблемы с лишним весом. Элтон Джон, давний друг Джорджа, даже некоторое время не общался с ним из-за пристрастия к наркотикам. Мужчины помирились только пять лет назад. Впрочем, и после этого полиция задерживала Джорджа в состоянии наркотического опьянения.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Очевидец падения Ту-154 рассказал, что произошло на самом деле
Важное за сутки
27 дек 2016
13814

Блогер: останні кілька днів візити на сторінки терористів Донбасу дуже радують

Блогер Олександр Коваленко підсумував результати моніторингу сторінок в соціальних мережах представників терористичного угруповання «ЛНР», - про це повідомляє replyua.net з посиланням на сторінку

27 дек 2016
13244

Кремль снял с себя ответственность за выполнение Минских соглашений

Российская Федерация – не сторона подписанных в Минске договоренностей, хотя свою подпись под документом с перечнем необходимых для их выполнения действий поставил на то время российский посол в

Последние новости

Стала известна вероятная дата встречи Порошенко с Трампом

Эксперт: США политически уступят России всю зону в Восточной Европе и Азии, и РФ получит обширный участок «своих» интересов

В Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

Ученые: совершать трудовые подвиги нужно на голодный желудок

В команде Трампа будет работать бывший помощник Буша-младшего

Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости, - СМИ

Пономарь: этот пример заставит перестать бегать с воплями

Жители Одесской области этой ночью не спали из-за землетрясения

СМИ сообщили о подготовке Белым домом новых санкций против России из-за кибератак

Эрдоган обвиняет Обаму в поддержке «Исламского государства»

В соцсетях активно обсуждают докатившееся из Румынии до Украины землетрясение

Расшифровка самописца Ту-154: «Командир, мы падаем!»

Скончалась звезда киносаги «Звездные войны» Керри Фишер

ЄС звузив «Газпрому» доступ до OPAL

Новые подробности коррупционного скандала в Южной Корее: арестована глава Пенсионного фонда

Сазонов: де Савченко, а де люди, здатні думати

Сазонов: Савченко и те, кого она призывает в свою партию - это два полярных полюса магнита

На Кубе запретили называть именем Фиделя улицы и ставить ему памятники

Сазонов: еще одна неудобная правда для Сергея Лещенко

В рядах ИГИЛ воюют более 2000 подданных Саудовской Аравии

 Новости за день