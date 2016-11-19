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Российский актер: Королева могла сказать что-то лишнее

Российский актер: Королева могла сказать что-то лишнее
Наташа Королева не может быть врагом Украины, однако запрет на въезд в страну мог последовать после того, как артистка сказала что-то лишнее.

Как информирует replyua.net со ссылкой на «Собеседник», такое мнение высказал Владимир Назаров, народный артист России, который живет в Киеве. По его словам, в Украине внимательно следят за высказываниями знаменитостей, и наверняка Королева что-то сказала, но она не может быть врагом Украины. «Певица могла по неосторожности сказать что-то про Крым, к примеру. Может быть, с кем-нибудь за компанию. Тимати, Лепса, Кобзона правильно не пускают, они наговорили много чего. Однако мне кажется, что пройдет какое-то время, и они снова будут «въездными». Если, конечно, они начнут рассуждать об искусстве и культуре, а не учить жизни украинский народ», заявил Назаров.

Также он отметил, что его радует еще одно событие – Украина теперь отдает сцену свои артистам, а не «российским артистам сомнительного качества». Напомним, что после запрета на въезд Наташа Королева заявила о том, что не могла предположить – оказывается, она шпионка Кремля.
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