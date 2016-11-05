Питт отказался принимать условия Джоли

Брэд Питт сначала принял условия Анджелины Джоли, которая предложила разойтись мирно и не доводить дело до суда, однако теперь заявляет, что не готов согласиться с тем, что предлагает ему супруга, передает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды.
Брэд Питт заявил, что не будет принимать условия Анджелины, настаивающей на том, чтобы все шестеро детей жили с ней. Правозащитники Питта предоставили документы, в которых говорится о том, что Питт не удовлетворен таким положением дел и будет настаивать на опеке над детьми. Однако западные источники уже сообщили, что Питт повел себя очень неразумно, не согласившись на мирное предложение Джоли.
В случае, если дело дойдет до суда, на котором будут решать, с кем останутся дети, против Питта может начаться следствие, поскольку Джоли обвинила его в жестоком обращении с детьми, тем более, что Анджелина неоднократно заявляла, что боится за безопасность детей, однако позволит Питту видеться с ними не чаще одного раза в неделю. Напомним, что отношения Джоли и Питта продолжались десять лет, однако в официальном браке они состояли всего два года.
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