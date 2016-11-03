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Мадонна оказалась в центре пьяного скандала на культурном мероприятии, - фото

Мадонна оказалась в центре пьяного скандала на культурном мероприятии, - фото
58-летняя американская певица оказалась в центре очень неприятного инцидента, передает replyua.net со ссылкой на западные источники. Мадонна заявилась в пьяном виде на культурное мероприятие – на выставку Маркуса Пигготта и Мерта Аласа, одних из самых известных фотографов в мире.

Выставка проходила в Лондоне. Как утверждают западные СМИ, сначала певица удивила гостей выставки своим стильным и молодежным нарядом – Мадонна облачилась в модную кожаную косуху, в дорогие туфли от Гуччи, в рваные джинсы и оригинальный головной убор. Сначала это отвлекло внимание посетителей от состояния певицы, но потом они поняли, что Мадонна пьяна. Причем певица решила на выставке «догнаться» и не отказывалась от коктейлей, которые там предлагали.

Когда Мадонна увидела на выставке свою собственную фотографию на стене, она демонстративно легла на пол и начала поднимать ноги. Естественно, гости не могли пройти мимо такого «шоу» и сделали несколько снимков, которые чуть позже выложили на своих страницах в соцсетях. Напомним, что ранее Мадонна уже срывала свои концерты, выходя на сцену в нетрезвом виде.

Мадонна оказалась в центре пьяного скандала на культурном мероприятии, - фото
Мадонна оказалась в центре пьяного скандала на культурном мероприятии, - фото
Мадонна оказалась в центре пьяного скандала на культурном мероприятии, - фото

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