валюта
СпецтемаУкраинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

В США отказались заводить уголовное дело на Брэда Питта

В США отказались заводить уголовное дело на Брэда Питта
Сотрудники Федерального бюро расследований США не нашли ни одного основания для того, чтобы возбуждать уголовное преследование против Брэда Питта.

Как передает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, в ФБР заявили о том, что не нашли ни одного доказательства того, что Питт жестоко обращался со своими детьми, поэтому никакого дела против актера не будет. «Стратегия» Анджелины Джоли потерпела полный крах – ранее актриса утверждала, что во время полета на частном самолета Брэд кричал на детей и поругался со старшим приемным сыном Мэддоксом. Источники отмечают, что Джоли до последнего надеялась на то, что ФБР возьмется за ее мужа, и в этом случае она сможет претендовать на получение опеки над детьми. Два дня назад Брэд впервые увидел своих детей после того, как Анджелина забрала их и переехала в арендованный дом.

Один из глянцевых журналов сообщал, что Питт провел с детьми несколько часов. Напомним, что официальный брак актеров продлился всего два года – они поженились в конце лета 2014 года, а знакомство Питта и Джоли произошло больше десяти лет назад. Пара несколько лет жила в гражданском браке. У Джоли и Питта 6 детей – трое своих и трое приемных.

Горячая тема: Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
07 окт 2016
26595

Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий

Держсекретар США Керрі звинуватив Росію у військових злочинах в Сирії. Військову інтервенцію Росії в Сирії слід розслідувати, як серії військових злочинів, заявив Держсекретар США Джон Керрі,

07 окт 2016
11445

Нардеп «Народного фронту» вчора попрощався з політичною кар’єрою – журналіст

Були часи, коли «Обозрєватель» люди купляли з однією єдиною метою – почитати журналіста, а нині нардепа Тетяну Чорновол. Були часи, коли статті Тані сприймалися, як істина в останній інстанції. Вчора


Свежие новости

В США отказались заводить уголовное дело на Брэда Питта

СММ ОБСЄ не отримала доступ до Золотого

Боровой: чем закончится противостояние РФ и США

Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии

Артур Герасимов: Президент хочет, чтобы КСУ стал доступным для всех украинцев

Чергова партія "подарунків" від РФ для окупантів Донбасу - ГУР

В Украине появились очень дешевые авиабилеты

Новини з зони АТО за минулу добу (07.10.16)

Эксперты рассказали, что могут получить киевляне абсолютно бесплатно

В "ЛНР" прибрали ще одного ватажка - Казанський

Пєвцов своїми пропутінськими заявами розгнівав користувачів соцмереж

Астролог предсказал завершение войны на Донбассе

Саакашвілі заявив, що перед тим як покинути Україну, йому потрібно зробити ще багато справ

Перед дебатами Трамп в центре нового скандала

Збірна України з волейболу прорвалася у фінал чемпіонату Європи-2017

Обшук у затриманого судді Дніпра дав свої результати

Египет предлагает украинцам очень дешевые туры на Новый год

Блогер оприлюднив інструкцію, яка сьогодні роздана всім опозиціонерам в Раді

На початку листопада над енергоблоком ЧАЕС почнуть насувати арку

Журналіст: Юля програла патріотів

 Новости за день