В США отказались заводить уголовное дело на Брэда Питта

Сотрудники Федерального бюро расследований США не нашли ни одного основания для того, чтобы возбуждать уголовное преследование против Брэда Питта.
Как передает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, в ФБР заявили о том, что не нашли ни одного доказательства того, что Питт жестоко обращался со своими детьми, поэтому никакого дела против актера не будет. «Стратегия» Анджелины Джоли потерпела полный крах – ранее актриса утверждала, что во время полета на частном самолета Брэд кричал на детей и поругался со старшим приемным сыном Мэддоксом. Источники отмечают, что Джоли до последнего надеялась на то, что ФБР возьмется за ее мужа, и в этом случае она сможет претендовать на получение опеки над детьми. Два дня назад Брэд впервые увидел своих детей после того, как Анджелина забрала их и переехала в арендованный дом.
Один из глянцевых журналов сообщал, что Питт провел с детьми несколько часов. Напомним, что официальный брак актеров продлился всего два года – они поженились в конце лета 2014 года, а знакомство Питта и Джоли произошло больше десяти лет назад. Пара несколько лет жила в гражданском браке. У Джоли и Питта 6 детей – трое своих и трое приемных.
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