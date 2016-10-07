У Шона Пенна появилась молодая любовница

Всего несколько месяцев назад Шонн Пенн расстался с Шарлиз Терон, однако 56-летний актер недолго горевал в одиночестве. Как передает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, у голливудской знаменитости появилась молодая любовница, которая вдвое моложе своего избранника. Новой любовнице Шонна Пенна всего 24 года, и зовут ее Лейла Джордж.
Девушка сейчас начинает карьеру актрисы, и не исключено, что Пенн поможет ей в продвижении по «карьерной лестнице». Роман актеров был подтвержден «документально» - на днях папарацци застукали влюбленную пару на Гавайях, где Пенн проводит свой отпуск. Сомневаться в том, что у актера новый роман, не приходится, - во время отдыха фотографы сделали несколько довольно интимных снимков, на которых влюбленные целуются. Журналисты уже намекнули на неприличную разницу в возрасте – дочь Пенна Дилан старше новой «мамы» на один год.
Также журналисты отмечают, что знакомство Джордж и Пенна, вероятнее всего, состоялось во время озвучки его новой аудиокниги, и Лейла принимала в озвучке активное участие. С Терон Пенн расстался в прошлом году, и это стало неожиданной новостью для всех, поскольку пара собиралась пожениться. Также Пенн был женат на Мадонне и на актрисе Робин Райт.
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