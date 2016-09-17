Мел Гибсон готовится стать отцом в девятый раз

Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, который уже является отцом восьмерых детей, готовится снова примерить на себя роль молодого родителя. Как передает replyua.net, Мел Гибсон станет отцом в девятый раз, и западные источники сообщают, что мамой малыша станет подруга актера, которая годится ему практически во внучки.
Сейчас Гибсон встречается с 25-летней Розалиндой Росс. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Гибсон детей очень любит и обрадовался, когда подруга сообщила ему новость о беременности, и теперь актер находится в радостном ожидании. Также источник отметил, что последние пару лет Гибсон чувствует себя самым счастливым человеком – именно два года назад он познакомился с Росс, однако подруга забеременела только спустя полтора года. По некоторой информации, девятый ребенок Гибсон появится на свет в начале следующего года.
Гибсон был в браке с Робин Мур, которая родила ему семерых детей, а после развода встречался с россиянкой Оксаной Григорьевой, которая родила ему дочь. Однако до сих пор Гибсон не может уладить все проблемы, связанные с «отступными» и опекой, поскольку Григорьева выдвигает актеру новые требования.
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