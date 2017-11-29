Хитрости в период распродаж

Праздник распродажи: близится Black Friday — старт крупнейших скидок в году, которые начинаются традиционно в последнюю пятницу ноября. Иногда скидки достигают -90%, так что причина ажиотажа понятна. Во всем мире с этой даты начинаются рождественские распродажи — период, когда люди начинают приобретать подарки на Рождество и Новый год.
Тонкости процесса
Для магазина период распродаж — это лучшая возможность продать остатки коллекций прошлого сезона, избавиться от плохо продаваемых размеров и моделей, а попутно и от изделий, утративших свой товарный вид. А для покупателей распродажи — момент, когда они могут приобрести понравившиеся товары по приятной цене.
Распродажи. Плюсы:
- Ускорение товарооборота.
- Ликвидация товарных остатков.
- Привлечение новых покупателей.
- Формирование имиджа компании «с низкими ценами» — в случае, если компания преследует данную цель.
Распродажи. Минусы:
- «Размывание» целевого сегмента потребителей (особенно в верхнем сегменте).
- Снижение прибыли на единицу продукции.
- «Затоваривание» потребителей и снижения количества покупок в будущем.
Как этим пользуются
У нас в Украине пресловутая Черная пятница поспокойней, и большей частью проводится в режиме онлайн. Вообще интернет и различные сетевые сервисы — главный инструмент для информирования покупателей обо всех акциях и скидках, независимо от времени их проведения.
И вот тут лучше всего вам помогут так называемые прайс-агрегаторы или торговые площадки. Все предложения, скидки и акции собираются в удобном для поиска виде и в одном месте.
Где размещаться
Разумеется, сегодня подобных площадок в Украине множество, и выбор сделать не всегда легко. Если вы заинтересованы в увеличении продаж прямо сегодня, причем без ощутимых дополнительных затрат — рекомендуем присмотреться к порталу Sladan.com.ua.
На ресурсе в самом широком ассортименте представлены различные группы товаров: одежда и обувь, блузки, сумки, детские товары, бытовая техника и спорт товары — всего 25 категорий, более 1 миллиона товаров от нескольких тысяч продавцов и магазинов. Наличие специальных фильтров на сайте облегчает пользователю задачу поиска конкретной товарной позиции по заданным параметрам. Кроме того, на сайте можно ознакомиться с действующими акциями интернет-магазинов.
Покупателям должно быть удобно
Каждый ценник в магазине содержит 2 позиции: обычную цену и цену со скидкой. Это помогает быстро и наглядно оценить всю вашу выгоду от покупки именно на этом онлайн - ресурсе. Все разделы каталога на сайте отличаются удобной навигацией, причем товары изначально уже упорядочены по самой большой скидке. Все новые акции и скидки проходят тщательную проверку перед публикацией.
На Sladan можно максимально быстро и просто запустить процесс распродажи или информировать покупателей о скидках. Тщательно спланировав компанию и выбрав нужные ресурсы для размещения, вы гарантированно получите положительный финансовый результат.