валюта
СпецтемаБлогер: худенькие парнишки, 19 лет, гибнут на фронте, а богатырь – к путенцам: добрая, красивая Украина

Хитрости в период распродаж

Хитрости в период распродаж
Праздник распродажи: близится Black Friday — старт крупнейших скидок в году, которые начинаются традиционно в последнюю пятницу ноября. Иногда скидки достигают -90%, так что причина ажиотажа понятна. Во всем мире с этой даты начинаются рождественские распродажи — период, когда люди начинают приобретать подарки на Рождество и Новый год.

Тонкости процесса
Для магазина период распродаж — это лучшая возможность продать остатки коллекций прошлого сезона, избавиться от плохо продаваемых размеров и моделей, а попутно и от изделий, утративших свой товарный вид. А для покупателей распродажи — момент, когда они могут приобрести понравившиеся товары по приятной цене.

Распродажи. Плюсы:
- Ускорение товарооборота.
- Ликвидация товарных остатков.
- Привлечение новых покупателей.
- Формирование имиджа компании «с низкими ценами» — в случае, если компания преследует данную цель.

Распродажи. Минусы:
- «Размывание» целевого сегмента потребителей (особенно в верхнем сегменте).
- Снижение прибыли на единицу продукции.
- «Затоваривание» потребителей и снижения количества покупок в будущем.

Как этим пользуются
У нас в Украине пресловутая Черная пятница поспокойней, и большей частью проводится в режиме онлайн. Вообще интернет и различные сетевые сервисы — главный инструмент для информирования покупателей обо всех акциях и скидках, независимо от времени их проведения.

И вот тут лучше всего вам помогут так называемые прайс-агрегаторы или торговые площадки. Все предложения, скидки и акции собираются в удобном для поиска виде и в одном месте.

Где размещаться
Разумеется, сегодня подобных площадок в Украине множество, и выбор сделать не всегда легко. Если вы заинтересованы в увеличении продаж прямо сегодня, причем без ощутимых дополнительных затрат — рекомендуем присмотреться к порталу Sladan.com.ua.



На ресурсе в самом широком ассортименте представлены различные группы товаров: одежда и обувь, блузки, сумки, детские товары, бытовая техника и спорт товары — всего 25 категорий, более 1 миллиона товаров от нескольких тысяч продавцов и магазинов. Наличие специальных фильтров на сайте облегчает пользователю задачу поиска конкретной товарной позиции по заданным параметрам. Кроме того, на сайте можно ознакомиться с действующими акциями интернет-магазинов.

Покупателям должно быть удобно
Каждый ценник в магазине содержит 2 позиции: обычную цену и цену со скидкой. Это помогает быстро и наглядно оценить всю вашу выгоду от покупки именно на этом онлайн - ресурсе. Все разделы каталога на сайте отличаются удобной навигацией, причем товары изначально уже упорядочены по самой большой скидке. Все новые акции и скидки проходят тщательную проверку перед публикацией.

На Sladan можно максимально быстро и просто запустить процесс распродажи или информировать покупателей о скидках. Тщательно спланировав компанию и выбрав нужные ресурсы для размещения, вы гарантированно получите положительный финансовый результат.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: худенькие парнишки, 19 лет, гибнут на фронте, а богатырь – к путенцам: добрая, красивая Украина

Срочно: Вокруг Донецкого университета разгорается нешуточный скандал
Важное за сутки
28 ноя 2017
19521

Блогер: худенькие парнишки, 19 лет, гибнут на фронте, а богатырь – к путенцам: добрая, красивая Украина

Вся эта история с программой «Время строить» Медведчука на канале «Интер» - чистой воды провокация. Пробный камень был брошен в годовщину Майдана – на колоннах входа в стадион имени Лобановского на

28 ноя 2017
18626

«Я терпел долго»: Известный телеведущий резко обратился к критикам «Сватов»

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в соцсети Facebook поддержал юмориста Владимира Зеленского, записавшего недавно видеообращение к СБУ в связи с

28 ноя 2017
6997

Ультрас остановили автобус ФК «Шахтёр» и поставили футболистам ультиматум

Участники фанатских группировок донецкой The Club, Kharkiv City Patriots совместно с организацией «Национальный корпус» остановили транспортное средство, в котором ехала футбольная команда «Шахтёр»

Последние новости

Актер Мягков прокомментировал информацию о своей госпитализации

Синоптики предупредили о сильных осадках и гололедице в Киеве

Неожиданно: молодая жена Джигарханяна заявила о беременности

Хитрости в период распродаж

Предложение Богомолец возвращает нас в старые, добрые времена СССР, – политолог

В Николаеве против строительства жилья для действующих военных выступает союз офицеров-пенсионеров

Участник АТО: власть должна принять политическое решение – либо торгуем с ОРДЛО, либо полностью блокируем территорию

В «ЛНР» не хотят проведения поэтапного обмена пленными

Впервые: Украина оказалась в двадцатке европейских газовых хабов

Угроза войны реальна, как никогда: Каспаров спрогнозировал новый этап войны на Донбассе

Венгерское правительство проводит консультации с Шуфричем по вопросам Украины

В Одессу прибыл корабль НАТО, вооруженный до зубов

После двух сроков президентства Порошенко выполнить требование отца Парасюка, – блогер

В лучших традициях украинского парламентаризма: в ФРГ коалиции нет, но Меркель продолжает работать

Политолог: президент в Одессе сыграл на опережение Саакашвили, не дав ему раскачать ситуацию

Крым вернется в состав Украины, но это будет «убитый» полуостров – Тымчук

«Его только это и держит»: американский политолог спрогнозировал конец Путина

«Парковочный геноцид» добрался до Киева

Россия управляет боевиками на Донбассе – конгрессмен из США

Бутусов рассказал, для чего Россия и далее вкладывает деньги в ОРДЛО

 Новости за день