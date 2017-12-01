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И Путин не помог: Маслякова с позором вышвырнули из «Планета КВН»

И Путин не помог: Маслякова с позором вышвырнули из «Планета КВН»Стало известно, что известный и популярный российский ведущий Александр Масляков, который огромную часть своей жизни посвятил программе КВН, был с позором уволен с поста директора предприятия «Планета КВН», о чем информирует replyua.net со ссылкой на ТСН.

В частности, в сообщении международной организации по борьбе с коррупцией «Трансперенси Интернешнл» говорится: «Звезда юмористических программ Российской Федерации Александр Масляков был заподозрен в крупных коррупционных махинациях». Согласно информации, обнародованной сотрудниками «Трансперенси», уже бывший директор «Планета КВН» якобы не соблюдал ограничений и запретов, которые были наложены законом на руководителей государственных унитарных компаний.

Сообщается, что Александр Масляков два года тому назад принял решение, кроме работы в КВН, посвятить себя бизнесу, несмотря на то, что согласно закона Российской Федерации он, будучи руководителем государственной унитарной организации, не имеет права на деятельность в сфере предпринимательства. Как известно, директором «Планеты КВН» Александр Масляков стал в 2011 году. Тогда ведущий уже был учредителем частного творческого объединения «Амик», которому принадлежат исключительные права на продукцию, которая носит бренд «КВН».
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