В России из-за скандала мужчина заживо сжег жену и троих малолетних детей

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В настоящее время сам подозреваемый в убийстве и еще одна женщина пребывают в медицинском учреждении в тяжелом состоянии, о чем информирует управление Следственного комитета Российской Федерации, пишет replyua.net.Стало известно, что сотрудники следственных органов Российской Федерации в Томской области открыли уголовное производство в отношении мужчины, который подозревается в убийстве супруги и троих детей. Отмечается, что трагическое событие произошло в воскресенье, 26 ноября в Шегарском районе в поселке Маркелово. Отмечается, что во время скандала с супругой мужчина облил женщину воспламеняющей жидкостью, после чего в доме, где они жили, произошло возгорание.В сообщении Следкома России отмечается: «Последствиями такой ссоры и пожара стала гибель 28-летней супруги подозреваемой, а также троих детей, девочек возрастом 1, 5 и 6 лет. В настоящее время в Шегарской районной больнице на госпитализации находятся сам подозреваемый и еще одна женщина, которая во время инцидента гостевала у жертвы. Работники медицинского учреждения оценивают состояние здоровья пострадавших как тяжелое».