В США взялись за президента: спецпрокурор проверит, знал ли Трамп о связях своих подопечных с РФ

В субботу, 11 ноября агентство «Рейтерс» сообщило, что в ходе допроса Сэма Кловиса, бывшего сопредседателя предвыборного штаба республиканского кандидата, сотрудники следственных органов интересовались тем, что именно мог знать президент США о контактах членов его предвыборной кампании с Кремлем. В сообщении отмечается: «Главный вопрос для Мюллера заключается в том, знал ли тогда еще кандидат в президенты Дональд Трамп о переговорах с Российской Федерацией, кто их одобрил, а также кто являлся их руководителем».
Насколько известно, занимающий сейчас должность старшего советника Министерства сельского хозяйства США Сэм Кловис, уже давал показания Большому жюри присяжных в рамках расследования о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года. Также он дал свое согласие на сотрудничество с представителями комитета по разведке Сената США, которые ведут собственное расследование.