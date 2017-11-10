Російський журналіст: якщо «Боїнг» падає, бо він важчий за повітря, то треба бути готовим, що ти помреш, бо рак виявиться сильнішим за твій мозок

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За словами російського журналіста Олександра Тверського, звістка про смерть Михайла Задорнова не викликала у нього ніякого співчуття, - про це інформує видання replyua.net.Так, журналіст зауважує, що якщо «Боїнг» впав, бо був важчим за повітря, то Задорнов помер, бо рак виявився сильнішим за його мозок. І якщо за життя ти не цінував людське життя, то чому по твоїй смерті твоє життя хтось має оцінити хоча б в копійку? Тверський нагадує, що Задорнов роками принижував людей зі сцени, висміюючи їх національність, релігію, расу, глумився над наслідками трагедій і катастроф, знущався з України, яка стікала кров’ю.Але всьому приходить кінець, і Задорнову він прийшов теж. Жарти його були відвертим лайном, і пам’ятатимуть його як людину, яка знущалась зі збитого «Боїнга». І не варто закликати: про покійних або добре, або нічого. Про покійників, як і про живих, треба писати правду. Тож помер глашатай «Руського миру», помер брехун та лицемір. Він всіх навкруги називав тупими, але зробив трохи більше за інших для того, щоб морок невігластва поширився в РФ. А тоді ці прихильники Задорнова, для доведення своєї «вищості», творять страшні злочини. Тож у супроводі Ансамбля Александрова на сцену виходить Задорнов, - зауважує блогер.