Піонтковський: тепер цілком зрозуміло хто вбив Кеннеді

За словами російського політолога Андрія Піонтковського, зараз, після оприлюднення частини секретних архівів ЦРУ, можна із впевненістю говорити про те, хто насправді вбив президента Джона Кеннеді, - інформує видання replyua.net з посиланням на статтю оглядача для «Радіо Свобода».
Так, Піонтковський наголошує, що існує доволі зрима аксіома, яку ігнорують в США, але яка є очевидною для будь-кого, хто застав Радянський Союз. Нагадаємо, що Лі Харві Освальд, молодий американець лівих поглядів, у 1959 році вирішив мігрувати до Радянського Союзу. Пізніше він розчарувався у «соціалістичному раю» і повертається на Батьківщину у 1962 році. Звісно, ми це можемо надягти рожеві окуляри і повірити, що благородні джентльмени з КДБ просто так відпустили американця і оформили для нього всі необхідні документи замість того, щоб запроторити його за грати на тривалий строк за побутове хуліганство чи не вберегти його від випадкового автомобіля. Все ж йдеться про ліберальні часи – навіть на демонстрації робітників у Новочеркаську розстріляли лише 26 осіб. Але ніхто не повірить, що комсомолка, спортсменка і студентка-заочниця Марина Прусакова, яку схвалили в якості дружини Освальда, могла отримати дозвіл на виїзд за межі СРСР. Тому це аксіома – Освальд і його дружина могли покинути територію Радянського Союзу виключно як агенти кремлівської розвідки.
Але найцікавіше з розсекреченого – це звіт агента ЦРУ з Москви з приводу реакції Кремля на вбивство Кеннеді – мовляв, новину зустріли з шоком і жахом і дзвонили у церковні дзвони в пам’ять про американського президента. Імітація релігійних почуттів – класичний прийом кдб-шників, який, наприклад, використовував у 2001 році Путін, зваблюючи Буша-молодшого. Звісно, не варто було б копатись в історії, яка вже давно припала пилом, якби подібні прийоми Кремль не використовував би і зараз, - наголошує Піонтковський.