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Панин: «Галкин не признается в своей ориентации – тогда его просто загрызут»

Панин: «Галкин не признается в своей ориентации – тогда его просто загрызут»
Алексей Панин, скандальный российский актер, заявил о том, что Максим Галкин, известный юморист и муж Аллы Пугачевой, имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, но никогда в этом не признается, поскольку знает о том, что в России «его просто загрызут».

Как информирует replyua.net, об этом Панин рассказал в выпуске своей YouTube-передачи «Хайповости», отметив, что, если Галкин признается, он навсегда потеряет свою славу. Актер заявил, что решил рассказать об ориентации Галкина после того, как случился секс-скандал с Кевином Спейси. «Вся эта история дала мне понять, почему Максим Галкин так с*ыт признаться. Ведь его ж загрызут. Никакие ж пародии на Ренату Литвинову уже не вернут ему былую славу после всего этого», - заявил Панин.

Галкина очень задело такое заявление, и он поспешил ответить Панину на своей странице в Инстаграме, причем стихами. При этом он не просто демонстрирует текст своего обращения, а зачитывает его как целую поэму. Кроме того, Алла Пугачева тоже не осталась равнодушной и заступилась за своего супруга.
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