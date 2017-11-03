Панин: «Галкин не признается в своей ориентации – тогда его просто загрызут»

Алексей Панин, скандальный российский актер, заявил о том, что Максим Галкин, известный юморист и муж Аллы Пугачевой, имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, но никогда в этом не признается, поскольку знает о том, что в России «его просто загрызут».
Как информирует replyua.net, об этом Панин рассказал в выпуске своей YouTube-передачи «Хайповости», отметив, что, если Галкин признается, он навсегда потеряет свою славу. Актер заявил, что решил рассказать об ориентации Галкина после того, как случился секс-скандал с Кевином Спейси. «Вся эта история дала мне понять, почему Максим Галкин так с*ыт признаться. Ведь его ж загрызут. Никакие ж пародии на Ренату Литвинову уже не вернут ему былую славу после всего этого», - заявил Панин.
Галкина очень задело такое заявление, и он поспешил ответить Панину на своей странице в Инстаграме, причем стихами. При этом он не просто демонстрирует текст своего обращения, а зачитывает его как целую поэму. Кроме того, Алла Пугачева тоже не осталась равнодушной и заступилась за своего супруга.