Кадыров и Поклонская захотели похоронить останки вождя Ленина

Как информирует replyua.net, в своем сообщении Кадыров написал: «Лично я имею убеждение, что хватит своими глазами смотреть на труп Ленина. Руководителя большой революции давно уже пора похоронить, это и разумно, и человечно. Над телом вождя трудится целый научно-исследовательский институт и круглосуточная охрана. То, что в самом центре Москвы, на Красной площади стоит гроб с мертвым человеком – это неправильно». При этом Кадыров также отметил, что решать «вопрос захоронения Ленина должен, естественно, президент РФ Владимир Путин».
В свою очередь Наталия Поклонская, самопровозглашенная депутат Государственной думы РФ, поддержала такое предложение Кадырова, заявив: «Считаю аналогично, что смотреть на труп в центре Москвы, по меньшей мере, негуманно и не по-человечески». Также она написала, что принятие решения о захоронении Ленина будет означать новый этап «развития нашей Родины».