Пьяного в стельку российского актера не пустили в самолет

Александр Балуев, российский актер, который неоднократно снимался и в Голливуде, не был допущен на рейс в аэропорту Калининграда. Как передает replyua.net со ссылкой на ТАСС, об этом рассказали сотрудники воздушной гавани Храброво.
В сообщении говорится о том, что Балуев находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения и даже не мог стоять на ногах. Собеседник агентства подтвердил, что "Балуев был снят с рейса", однако не смог объяснить причины инцидента. По его словам, подобные решения принимают транспортная полиция и представители авиакомпании. В итоге самолет вылетел в Москву без знаменитого пассажира. Портал Лайф.ру, между тем, уже раздобыл снимок с Балуевым, сделанный в калининградском аэропорту. Журналисты издания утверждают, что актер был мертвецки пьян, и его сопровождали сотрудники полиции.
Инцидент произошел накануне вечером, 31 октября. Представители артиста утверждают, что тот просто опоздал на самолет, однако в аэропорту заявили, что актер прошел регистрацию, но в зале ожидания был задержан полицейскими.