Пользователи активно обсуждают скандальную новость о Джигарханяне и его молодой жене

Армен Джигарханян, известный советский и российский актер, заявил о том, что собирается разводиться с женой Виталиной Цымбалюк-Романовской, с которой прожил в браке всего пару лет и которая моложе него на 45 лет. Как передает replyua.net, накануне, 23 октября, на российском Первом канале вышла программа «Пусть говорят», и ее гостем стал Армен Джигарханян, который до этого находился в одной из московских больниц.
Во время программы актер заявил, что разведется, а также пожаловался на то, что ему негде жить, а супруга отобрала у него не только квартиру, но и театр, назвав жену «мразью» и «воровкой». До этого выходил еще один выпуск программы, на которую пригласили бывшую супругу Армена Татьяну, прожившую с актером почти полвека. Джигарханян пришел в студию, чтобы все обсудили его жизнь, однако на протяжении всей программы требовал, чтобы никто в нее не вмешивался. Актер выглядел не совсем адекватным и говорил странные вещи. Пользователи весьма бурно отреагировали на передачу. Большинство людей осудили Джигарханяна за то, что он променял красавицу-жену на молодую «воровку», как он сам называет Виталину.
«Поделом ему. Таких, как он, много, но они не учатся на ошибках», «После этого уважение к нему, как к артисту, потеряно», «Мужчины, оставайтесь всегда мужчинами и хоть иногда думайте головой, а не.. Не подумайте, что я из разряда брошенных престарелых жен и личного интереса не имею», «А мне его совсем не жаль. Как он со своей молодухой отжимал квартиру у своей жены, которая посвятила ему всю жизнь. Совсем оскотинились. Так ему и надо», - пишут пользователи.