«Внебрачные» дети довели: звезду 90-х сразил сердечный приступ

Вадим Казаченко, известный российский певец из 90-х, уроженец украинской Полтавы, пережил сердечный приступ. Как информирует replyua.net со ссылкой на Дни.ру, медики уже провели обследование и заявили, что у Казаченко предынфарктное состояние – артист не может открыть глаза, с большим трудом говорит и передвигается.
«Подозрение на рубцовое изменение нижней стенки левого желудочка», - заявили медики. Сам 54-летний артист уже прокомментировал свое состояние, обвинив во всем Ольгу Казаченко, которая была законной супругой певца, однако тот ни в какую не признает ни ее, ни их общего сына Филиппа. Ранее Ольга неоднократно приходила в студию «Пусть говорят» - она судится с бывшим супругом. Казаченко бросил жену, когда она была беременной, и начал жить с Ириной Аманти, своим директором. Ребенка он не признал и даже его не видел. Последний раз Ольга пришла в студию программы не одна, а с девушкой из Украины, которая очень похожа на Вадима.
ДНК-тест показал ее родство с Филиппом – девушка оказалась дочерью Казаченко, рожденной в результате курортного романа. Между тем, новая жена певца Аманти призывает оставить их в покое. У самого Казаченко хватило наглости потребовать у Ольги компенсацию через суд – он обвиняет ее в «незаконном обогащении» и утверждает, что она завладела его имуществом.